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Yeşilçam'ın usta oyuncuları Kadir İnanır ile Levent İnanır'ın ablası, ünlü şarkıcı Soner Arıca'nın ise annesi olan 95 yaşındaki Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşamını yitirdi. Bu vefat haberi sanat dünyasını, sevenlerini, Arıca ve İnanır ailelerini derin bir üzüntüye boğarken, çok sayıda isim taziye mesajı paylaştı.

Hayatını kaybeden Altun Arıca için Fatsa ilçesinde bulunan Hz. Hamza Camii'nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Soner Arıca ve aile üyeleri bu zor günde taziyeleri kabul ederken, dostları ve yakınları da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Altun Arıca'nın naaşı dualarla Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Son yolculuğuna uğurlanan Arıca'nın cenazesine; aile yakınlarının yanı sıra ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

ARICA'DAN YÜREK BURKAN VEDA

Annesinin vefatıyla sarsılan Soner Arıca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı duygusal mesajla takipçilerine büyük bir hüzün yaşattı. Paylaşımında annesine veda eden sanatçı, şu ifadelere yer verdi:

Ünlü sanatçı, bu dokunaklı vedanın yanı sıra kendisini arayan ve başsağlığı dileklerini ileten tüm sevenlerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.