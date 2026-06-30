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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğündeki özel bir firmaya ait sondaj yapan araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Büyüyen yangın işçilerin kaldığı karavana sıçradı.

3 İŞÇİ YARALANDI

Alevlere ilk müdahaleyi olay yerindeki işçiler yaptı. Yangına müdahale eden işçilerden Mehmet Emin A., Beşir A. ve Mehmet Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında sondaj aracı ile karavan kullanılamaz hale gelirken hafif şekilde yaralanan işçiler ise hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.