Fatih Altaylı bugün ki köşesinde iktidara yakaınlığyla bilinen Sonar Araştırma başkanı Hakan Bayrakçı'nın anketlerle ilgili görüşlerine yer verdi. Geçirdiği beyin ameliyatı sonrası Altaylı'yı arayan Bayrakçı gazeteci Altaylı'ya 2023 ve 2024'teki seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden şirketlerden SONAR'ın Başkanı Hakan Bayrakçı, gazeteci Fatih Altaylı'ya son dönemde yapılan anket sonuçlarını değerlendirdi.



Altaylı, Batrakçı görüşmesini şöyle aktardı:





''SONAR Araştırma’nın başkanı, sevgili Hakan Bayrakçı ameliyatın ardından “Geçmiş olsun” diye arayınca, biraz da sohbet ettik. Haliyle laf son günlerde yayınlanan araştırmaların oldukça farklılık gösteren sonuçlarına geldi.

AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen Optimar ve Genar’ın araştırmalarında AK Parti CHP’nin önünde görünüyordu.

2023 seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden iki şirketten biri olan Betimar’a göre de AK Parti öndeydi.

Ancak diğer tüm anketler CHP’yi önde gösteriyordu.

Bu üç firmadan ilk ikisinin anket sonuçlarındaki bir başka ortak yön, İYİ Parti’nin her üçünde de 8 civarında bir oya sahip olduğuydu. Betimar’da ise İYİ Parti 6 civarında görünüyordu ama başka hiçbir ankette görünmeyen DEVA Partisi yüzde 4,5 oy alıyordu.

Hakan Bayrakçı’ya bu durumu sordum.''



BAYRAKÇI: MUHALEFETİN OYU EN AZ 3 PUAN DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR





Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı Altaylı'ya yapmış olduğu ifadesinde şunları kaydetti:



“Fatih Beyciğim, kimsenin anketine iyidir, kötüdür, yanlıştır, doğrudur diyecek halim yok. Mutlaka öyle bir sonuç elde etmişlerdir ve yayınlamışlardır. Ben son anketimi Şubat ayında yaptırdım, 1 ay olmadı. Bizim sonuçlarda CHP, AK Parti’nin 3,5 puan önünde görünüyor. Bayramdan sonra yeni anket için sahaya çıkıyoruz. İran-İsrail savaşı nasıl bir etki yapmış, bir değişim olmuş mu hepsini göreceğiz. Açıkçası ben büyük bir değişim olduğunu zannetmiyorum ama görmeden söyleyemeyiz” dedi.



Bayrakçı ayrıca ''40 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim belli yöntemlerimiz vardır. Her ankette kararsızlar çıkar. Fikrini söylemek istemeyen ya da gerçekten kararsız olan. Bunlar bazen yüzde 20 hatta 25’i bulur. Biz de bunu oy oranlarına göre partilere ekleriz. Ama son anketlerimizde kararsızların oranı yüzde 30’un üzerinde. Yer yer yüzde 32, yüzde 34 oluyor. Şimdi bunu paylaştırıyoruz. Ben başka sorularla destekleniyor bile olsa bu kadar yüksek oranda bir kararsızı doğru paylaştırmanın zor olduğunu söylüyorum.



Anlamı şu. Ankete katılan seçmen yanıt vermeye çekiniyor. Gerçek fikrini söylemiyor. Ben bu yüzden muhalefetin en az 3-4 puanının anketlere yansımadığını düşünüyorum. Tecrübem bana bunu anlatıyor. Muhalefetin oyu en az 3 puan daha düşük görünüyor.” ifadelerini kullandı.



