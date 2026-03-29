Kar sularının erimesiyle birlikte yeraltı su seviyesi yükseldi ve kaynak suları evlerin altından patlak verdi. Bodrumlarda diz boyu hatta 1 metreye yaklaşan su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ilk etapta kova ve işçi yardımıyla suyu tahliye etmeye çalışsa da yetişemeyince su motoru alarak mücadeleye devam etti. Günde iki kez bodrumları boşaltmak zorunda kalan aileler, suyun yeniden yükselmesinden endişe ederek gece dahi nöbet tutmaya başladı.

“EĞER SUYU ÇEKMEZSEK EVİN İÇERİSİ SU DOLUYOR”

Doğukent Mahallesi sakinlerinden Nimet Bayramoğlu, olayı şöyle anlattı:

“Komşularla otururken bir komşumuz gelerek evleri su bastığını söyledi. Benim dizlerim ağrıyor, komşumu bodruma gönderdim. Aşağı inip ‘Bodrum su dolu, dizlerime kadar geliyor’ dedi. Oğluma telefon ettim, o da gelip baktı. Günde iki defa suyu boşaltıyoruz. Önce tuttuğumuz adamlara günlük 1200 lira veriyordum, baş edemeyince motor aldık. Motorla biriken suyu çekiyoruz. Eğer suyu çekmezsek evin içerisi su doluyor. Yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyoruz.”

“BODRUMLARIMIZDA SU 1 METRE RAHAT VAR, EVLERİMİZ YIKILACAK”

Mahallede yaşayan Sebahat Murat da mağduriyetlerini dile getirdi:

“Evlerimizin bodrumları su dolu. Çok mağdur bir durumdayız. Burada en az 40 evin bodrumu suyla dolu. Suları su motorlarıyla günde iki defa boşaltıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bodrumlarımızda su 1 metre rahat var. Bu su böyle devam ederse evlerimiz başımıza yıkılacak. Sabah boşaltıyoruz fakat öğleden sonra yeniden doluyor. Evlerimizin içi nem kokuyor. Burada oturanlar genellikle emekli vatandaşlar. Komşumun iki yaşında ikiz bebekleri var; gece kalkıp bodrumu kontrol ediyor. Bir yere giderken korkuyoruz, acaba su salona kadar geldi mi diye.”

“SABAH UYANIR UYANMAZ BODRUMA GİDİYORUM, İKİ AYDIR SU ÇEKİYORUZ”

Evinde iki aydır suyla mücadele ettiğini belirten Gülcan Savur ise şunları söyledi:

“Evlerimiz bundan bir sene önce de aynı şekilde su bastı, o zaman 3 ay boyunca suyu çektik. Bu su yağışlardan önce geldi, yağışların etkisiyle daha da arttı. Şu anda çok mağduruz. Bu yaştan sonra su çekemiyoruz. Evlerimiz yıkılacak. Sadece emekli maaşımız var, başka gelirimiz yok. Günde iki defa su çekiyorum. Sabah uyanır uyanmaz bodruma gidiyorum, suyu çekip yukarı çıkıyorum. İkindi namazından sonra tekrar inip suyu boşaltıyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz.”Vatandaşlar, su seviyesinin sürekli yükselmesi nedeniyle evlerinin yapısal hasar görmesinden ve yıkılma riskinden endişe ediyor. Özellikle emekli ailelerin yaşadığı mahallede nem ve su sorunu günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililerden acil müdahale bekleyen Doğukent sakinleri, sorunun kalıcı çözümü için destek talep ediyor.