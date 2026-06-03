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Karadeniz Bölgesi'nde ilkbahar aylarında etkisini artıran yağışlar, fındık bahçelerinde hastalık riskini beraberinde getirdi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, son yılların en yağışlı dönemlerinden birinin yaşandığını belirterek üreticileri külleme hastalığına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Nisan ve mayıs aylarında etkili olan yağışların fındığın gelişim sürecine denk geldiğini ifade eden Akça, ürünün karanfilden çotanağa dönüşüm aşamasında bulunduğunu söyledi.

Bölgede uzun yıllardır görülmeyen yoğunlukta yağış yaşandığını belirten Akça, bu sürecin ürün gelişimi açısından yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

NEM ORANI HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Yağışlarla birlikte yükselen nem oranının mantar kaynaklı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığını dile getiren Akça, son yıllarda üreticilerin en fazla mücadele ettiği sorunlardan birinin külleme hastalığı olduğunu söyledi.

Külleme hastalığının özellikle nemli ve rutubetli ortamlarda hızla yayıldığını vurgulayan Akça, mevcut hava şartlarının hastalık açısından risk oluşturduğunu ifade etti.