Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşıda döviz bürosu işleten Bilal D., iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu.

Çuvallar içinde bulunan 30 milyon dolar soyuldu - Resim : 1

Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

Çuvallar içinde bulunan 30 milyon dolar soyuldu - Resim : 2

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Bugün saat 08.30 sıralarında otoparka inen Bilal D., araçlarının kapılarının ve camlarının kırık olduğunu gördü.

Çuvallar içinde bulunan 30 milyon dolar soyuldu - Resim : 3

Çuvalların da yerinde olmadığını farkeden Bilal D. durumu polis ekiplerine bildirdi. Bilal D. olay yerine gelen polis ekiplerine her iki araçtaki çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi.

Çuvallar içinde bulunan 30 milyon dolar soyuldu - Resim : 4

Polis ekipleri sitede ve otopark kısmında bir süre incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çuvallar içinde bulunan 30 milyon dolar soyuldu - Resim : 5

Çuvallar içinde bulunan 30 milyon dolar soyuldu - Resim : 6

Çuvallar içinde bulunan 30 milyon dolar soyuldu - Resim : 7

Çuvallar içinde bulunan 30 milyon dolar soyuldu - Resim : 8