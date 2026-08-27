Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı açıklarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan bir kadın, tartışıp evden ayrıldıktan sonra falezlere giden arkadaşı Ahmet Gözenbay'ın telefon görüşmesinde hayatına son vermeyi düşündüğü yönünde görüş belirttiğini anlattı.
İhbar üzerine polis Yat Limanı ve Karaalioğlu Parkı çevresinde arama yaptı. Denizde gerçekleştirilen arama çalışmasında Gözenbay, su yüzeyinde hareketsiz bulundu.
Botla, Yat Limanı'na götürülen Gözenbay'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Gözenbay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.