Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Milliyetçi cephenin oy oranları ortaya çıktı

Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Milliyetçi cephenin oy oranları ortaya çıktı

Ankara Araştırma, son yaptığı ankette, milliyetçi muhalefet liderlerinin oy oranını ölçtü. İşte ortaya çıkan sonuçlar…

Kaynak: Haber Merkezi
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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Milliyetçi cephenin oy oranları ortaya çıktı - Resim: 1

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, milliyetçi siyasetin öne çıkan üç isminin vatandaşlardaki karşılığını mercek altına aldı.

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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Milliyetçi cephenin oy oranları ortaya çıktı - Resim: 2

Yurttaşlara, "Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve Ümit Özdağ isimlerinden hangisini kendinize daha yakın hissediyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Milliyetçi cephenin oy oranları ortaya çıktı - Resim: 3

Çıkan anket sonucu, milliyetçi muhalefet seçmen tabanındaki dağılımı gözler önüne serdi.

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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Milliyetçi cephenin oy oranları ortaya çıktı - Resim: 4

Anket sonuçlarına göre, listelenen liderler arasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ %18,2'lik destekle ilk sırada yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise %18,0 ile Özdağ’ı hemen arkasından takip etti.

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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Milliyetçi cephenin oy oranları ortaya çıktı - Resim: 5

İki lider arasındaki farkın neredeyse başa baş gelmesi dikkat çekti. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise %9,8 seviyesinde kaldı.

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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Milliyetçi cephenin oy oranları ortaya çıktı - Resim: 6

Araştırmanın en öne çıkan verisi ise listedeki hiçbir ismi kendine yakın bulmayanların oranı oldu. Katılımcıların %45,6’sı "Hiçbiri" seçeneğini işaretlerken, %8,5’i ise "Fikrim yok" yanıtını verdi.

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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Milliyetçi cephenin oy oranları ortaya çıktı - Resim: 7

Toplamda %54,1’e ulaşan bu oran, milliyetçi/sağ seçmen kitlesinin önemli bir kısmının mevcut lider figürlerine karşı mesafeli durduğunu ortaya çıkardı.

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