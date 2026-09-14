Ankara Araştırma ve Danışmanlık, milliyetçi siyasetin öne çıkan üç isminin vatandaşlardaki karşılığını mercek altına aldı.
Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar: Milliyetçi cephenin oy oranları ortaya çıktı
Ankara Araştırma, son yaptığı ankette, milliyetçi muhalefet liderlerinin oy oranını ölçtü. İşte ortaya çıkan sonuçlar…Kaynak: Haber Merkezi
Yurttaşlara, "Müsavat Dervişoğlu, Yavuz Ağıralioğlu ve Ümit Özdağ isimlerinden hangisini kendinize daha yakın hissediyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Çıkan anket sonucu, milliyetçi muhalefet seçmen tabanındaki dağılımı gözler önüne serdi.
Anket sonuçlarına göre, listelenen liderler arasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ %18,2'lik destekle ilk sırada yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise %18,0 ile Özdağ’ı hemen arkasından takip etti.
İki lider arasındaki farkın neredeyse başa baş gelmesi dikkat çekti. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise %9,8 seviyesinde kaldı.
Araştırmanın en öne çıkan verisi ise listedeki hiçbir ismi kendine yakın bulmayanların oranı oldu. Katılımcıların %45,6’sı "Hiçbiri" seçeneğini işaretlerken, %8,5’i ise "Fikrim yok" yanıtını verdi.
Toplamda %54,1’e ulaşan bu oran, milliyetçi/sağ seçmen kitlesinin önemli bir kısmının mevcut lider figürlerine karşı mesafeli durduğunu ortaya çıkardı.