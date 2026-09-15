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Kaynak: AA

Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, ülke genelindeki kamuoyu araştırmalarında ilk kez yüzde 30 destek oranına ulaşarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 10 puan önünde yer aldı.

GMS araştırma şirketinin yaptığı ankette Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ise yüzde 20 oranında konumlandı.

Bu oran, GMS'nin CDU/CSU için bugüne kadar ölçtüğü en düşük destek seviye olduğu belirtildi.

Ankete göre Yeşiller partisi yüzde 14, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti yüzde 11 destek oranı çıktı.

Saksonya-Anhalt'taki seçimlerde CDU'nun AfD karşısında ağır yenilgi alması, parti içinde Merz'in liderliğine yönelik tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Alman medyasında haftalardır olası bir başbakan değişikliğine ilişkin spekülasyonlar yer alırken, Merz'in yerine Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, olası halefler arasında yer alıyor.