YÖN Araştırma ve Strateji'nin Türkiye genelinde 54 ilde yüz yüze gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları açıklandı.
Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı
YÖN Araştırma'nın 28-31 Ağustos'ta 54 ilde 2.761 kişiyle yaptığı ankette AK Parti birinci, Yeni Parti ise ikinci sırada yer aldı...Muhalefet partileri ile iktidar arasındaki fark...İşte son anket sonuçları....Kaynak: Bülten
Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti yüzde 24,1 ile ikinci sırada kaldı.
Ankete göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı: AK Parti yüzde 27,6
DEM Parti yüzde 8,3,
Anahtar Parti yüzde 3,8,
Zafer Partisi yüzde 3,1, TİP yüzde 1,3 ve diğer partiler yüzde 2,7.
YÖN Araştırma'nın bir önceki ayki anketinde (30 il, 1.912 katılımcı) AK Parti yüzde 28,3, Yeni Parti yüzde 25,8 ile ölçülmüştü. Buna göre AK Parti 0,7, Yeni Parti ise 1,7 puan geriledi; iki parti arasındaki fark 2,5 puandan 3,5 puana yükseldi.
Tablodaki en dikkat çekici hareket İYİ Parti'de yaşandı. Parti, bir önceki ankette yüzde 6,9'da kalırken bu kez yüzde 8,2'ye çıkarak üçüncü sıradaki DEM Parti'yle (yüzde 8,3) aradaki farkı 1,2 puandan 0,1 puana indirdi. CHP ise yüzde 5,9'dan yüzde 6,1'e sınırlı bir yükseliş kaydetti.
YÖN Araştırma'nın yayımladığı son anket verileri ...