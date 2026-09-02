Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı

YÖN Araştırma'nın bir önceki ayki anketinde (30 il, 1.912 katılımcı) AK Parti yüzde 28,3, Yeni Parti yüzde 25,8 ile ölçülmüştü. Buna göre AK Parti 0,7, Yeni Parti ise 1,7 puan geriledi; iki parti arasındaki fark 2,5 puandan 3,5 puana yükseldi.