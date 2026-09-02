Yeniçağ Gazetesi
02 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı

Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı

YÖN Araştırma'nın 28-31 Ağustos'ta 54 ilde 2.761 kişiyle yaptığı ankette AK Parti birinci, Yeni Parti ise ikinci sırada yer aldı...Muhalefet partileri ile iktidar arasındaki fark...İşte son anket sonuçları....

Kaynak: Bülten
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı - Resim: 1

YÖN Araştırma ve Strateji'nin Türkiye genelinde 54 ilde yüz yüze gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları açıklandı.

1 9
Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı - Resim: 2

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti yüzde 24,1 ile ikinci sırada kaldı.

2 9
Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı - Resim: 3

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı: AK Parti yüzde 27,6

3 9
Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı - Resim: 4

DEM Parti yüzde 8,3,

4 9
Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı - Resim: 5

Anahtar Parti yüzde 3,8,

5 9
Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı - Resim: 6

Zafer Partisi yüzde 3,1, TİP yüzde 1,3 ve diğer partiler yüzde 2,7.

6 9
Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı - Resim: 7

YÖN Araştırma'nın bir önceki ayki anketinde (30 il, 1.912 katılımcı) AK Parti yüzde 28,3, Yeni Parti yüzde 25,8 ile ölçülmüştü. Buna göre AK Parti 0,7, Yeni Parti ise 1,7 puan geriledi; iki parti arasındaki fark 2,5 puandan 3,5 puana yükseldi.

7 9
Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı - Resim: 8

Tablodaki en dikkat çekici hareket İYİ Parti'de yaşandı. Parti, bir önceki ankette yüzde 6,9'da kalırken bu kez yüzde 8,2'ye çıkarak üçüncü sıradaki DEM Parti'yle (yüzde 8,3) aradaki farkı 1,2 puandan 0,1 puana indirdi. CHP ise yüzde 5,9'dan yüzde 6,1'e sınırlı bir yükseliş kaydetti.

8 9
Son seçim anketi: AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark açıldı - Resim: 9

YÖN Araştırma'nın yayımladığı son anket verileri ...

9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro