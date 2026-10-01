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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu ve eski Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’in ağır sağlık sorunlarını aşarak 23 yıl sonra ringlere dönüşünü anlatan "Son Raunt" belgeselinin Ankara galası, spor ve siyaset dünyasından üst düzey isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla hazırlanan ve yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu'nun üstlendiği film, doktorların "felç kalırsın" uyarılarına rağmen 27 kilo vererek 50 yaşında ringlere dönen bir sporcunun pes etmeme hikayesini anlatıyor.

SPOR VE SİYASET DÜNYASI GALADA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri Konferans Salonu'ndaki görkemli galaya katılan bazı önemli isimler şunlardır:

Protokol: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, GSB Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir. GSB daire başkanları Şükrü Yılmaz, Zafer Balıkçı, Mehmet Fatih Köse, Ordu Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel,

Federasyon Başkanları: Sezer Huysuz (Judo), Abdurahman Akyüz (Wushu), Talat Ünlü (Halter), Barış Korkmaz (Dans Sporları).

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonları: Mehmet Akif Pirim, Taner Sağır, Mehmet Özal, Nazmi Avluca, İlhan Güler ve Paralimpik Sporcu Volkan Gülem.

TEMSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Koşan ve Şükrü İlhan

"KURT, KAN KOKUSUNU ALINCA KENDİMİZİ RİNGDE BULDUK"

Geceye dair açıklamalarda bulunan şampiyon boksör Mustafa Genç ve Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu şu ifadeleri kullandı:

Konuşmacı Öne Çıkan Mesajı

Mustafa Genç "Ciddi sağlık sorunlarının ardından sadece antrenman amacıyla yola çıkmıştık.

Kurt kan kokusunu aldı ve kendimizi yeniden ringlerde bulduk. Sosyal medyadaki ilgi sonrası Almanya'dan profesyonel teklif aldık.

Mücadelemizin genç nesillere ilham olmasını diliyorum."

Dr. Enes Eminoğlu "Mustafa Bey, 1994 yılında bayrağımızı göndere çekmiş çok kıymetli bir isimdir. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye'yi spor tesisleriyle donatırken, bu pes etmeyen azmin gelecek nesillere aktarılması spor kültürümüz için çok değerlidir."

İKİNCİ DURAK MEMLEKETİ ORDU

Ankara’daki ilk gösteriminde izleyicilerden tam not alan belgesel, şampiyonun memleketindeki sporseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

"Son Raunt" belgeselinin ikinci gala gösterimi 7 Ekim Çarşamba günü saat 13:30'da Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OKSM) gerçekleştirilecek.