1994 Dünya Gençler Boks Şampiyonu Mustafa Genç’in hayatını konu alan “Son Raund” belgeselinin çekimleri için Ordu’ya gelen ekip, Vali Muammer Erol’u ziyaret etti.

1994 Dünya Gençler Boks Şampiyonu Mustafa Genç’in sporculuk kariyerini konu alacak “Son Raund” adlı belgeselin çekimleri Ordu’da başladı. Belgesel çalışmaları kapsamında Ordu’ya gelen Mustafa Genç ile belgeselin yönetmenliğini üstlenen Ahmet Selim Sabuncu, Vali Muammer Erol’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette belgesel projesi hakkında bilgi verilirken, Mustafa Genç’in spor hayatı ve elde ettiği uluslararası başarıların genç sporculara ilham olması hedefleniyor.

Yönetmen Ahmet Selim Sabuncu tarafından hazırlanan “Son Raund” belgeselinin, Türk boks tarihine ışık tutacak önemli bir yapım olacağı ifade edildi.

Ordu’da gerçekleştirilen çekimlerin, hem şehrin spor kültürüne katkı sağlaması hem de Mustafa Genç’in kariyerinin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir çalışma olduğu vurgulandı.

Belgesel ekibinin Ordu’daki çekimlerinin önümüzdeki günlerde farklı mekanlarda devam edeceği öğrenildi.