İngiltere Premier Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Championship play-off finali yarın oynanacak.

Londra’daki Wembley Stadı’nda gerçekleştirilecek final karşılaşmasında, Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough TSİ 17.30’da karşı karşıya gelecek.

Hull City, 2016-2017 sezonunun ardından yeniden Premier Lig’e çıkabilmek için mücadele edecek. İngiliz ekibi daha önce 2008’de Bristol City’yi, 2016’da ise Sheffield Wednesday’i mağlup ederek play-off finallerinden zaferle ayrılmıştı.

Championship’te sezonu ilk iki sırada tamamlayan Coventry City ile Ipswich Town ise Premier Lig bileti alan ilk ekipler olmuştu.

HULL CİTY'NİN RAKİBİ DEĞİŞTİ

Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak.

Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.