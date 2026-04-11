İlçede 1960'lı yıllarda 20'nin üzerinde kalay ustası bulunurken, günümüzde bu zanaatın tek temsilcisi olan Rıfat Göktepe, mesleğini yaşatmak için tek başına mücadele veriyor.
Son kalay ustası teknolojiyle savaşıyor
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kentin son kalay ustası Rıfat Göktepe, yarım asırdır baba mesleğini devam ettiriyor.Derleyen: Cansu İşcan
7 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı meslekte yarım asrı geride bırakan Göktepe, hem ilçe hem de çevre ilçe sakinlerine hizmet vermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta ilçedeki diğer son ustalardan birinin vefat ettiğini hatırlatan Rıfat Göktepe:
"Bu mesleği babamdan öğrendim ve yaklaşık 50 yıldan bu yana sürdürmeye çalışıyorum.
Bölgemizin ve ilçemizin tarihini yansıtan bakır kap-kacak, ibrik, tas, tabak ve kazan gibi mutfak eşyalarını vatandaşların zehirlenmemesi için kalaylıyorum" dedi.
Gelecek nesillerde bu mesleği sürdürecek kimsenin kalmamasından dert yanan Göktepe:
"Şu anda ilçemiz dışından, çevre ilçelerden de bana kalay yaptırmaya gelen vatandaşlar var.
Ancak bu mesleği benden sonra Devrek'te, hatta çevre ilçelerimizde yapacak kimse kalmayacak.
Ben bu mesleğin Devrek'teki son temsilcisiyim.
Ben vefat ettiğimde bu meslek de benimle birlikte sona erecek" ifadelerini kullandı.