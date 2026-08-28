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Kaynak: DHA

İnkumu Plajı'nda Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde denize girmenin yasaklanmasının ardından serinlemek için denize giren 3 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Cankurtaranların müdahalesine yardımcı olmak isteyen emekli imam Yılmaz Çiftçi de boğulma tehlikesi geçirenlere yardım amacıyla denize girdi.

Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 3 kişi ile Yılmaz Çiftçi, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli imam Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 3 kişinin tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.