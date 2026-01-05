Halk TV'nin haberine göre; İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması, sanat ve cemiyet dünyasında hareketli saatler yaşanmasına neden oldu.

Hadise, Gülşen, Deniz Seki, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi popüler isimlerin menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, bu sabah saatlerinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yürütülen 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında ikametinde yakalanan Şentürk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OPERASYONUN KAPSAMI GENİŞLİYOR: 4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul merkezli olmak üzere toplam 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda isim hedef alındı.

Gözaltı Sayısı: Hakkında yakalama kararı bulunan 26 şüpheliden 23'ü yakalandı.

Tanınmış İsimler: Gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ da bulunuyor.

Firari ve Tutuklular: Aranan isimlerden 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 1 kişinin ise halihazırda başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.



GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ

Soruşturma kapsamında isimleri dosyada yer alan kişiler şunlardır:

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Özge Bitmez

Veysel Avcı

Sevgi Taşdan

Sedef Selen Atmaca

Arif Altunbulak

Doğukan Güngör

Burak Altındağ

Gizem Özköroğlu

Gülsüm Bayrak

Saniye Deniz

Merve Uslu

Ece Cerenbeli

Berna Aracı

Bülent Tetik (Cezaevinde)

Lerna Elmas

Ceren Yıldırım

Gözde Anuk

Duygu Açıksöz

Nevin Şimşek

Hakan Yıldız

Muzaffer Yıldırım

Koray Beşli̇