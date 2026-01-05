Halk TV'nin haberine göre; İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması, sanat ve cemiyet dünyasında hareketli saatler yaşanmasına neden oldu.
Hadise, Gülşen, Deniz Seki, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi popüler isimlerin menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk, bu sabah saatlerinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.
Yürütülen 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında ikametinde yakalanan Şentürk, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
OPERASYONUN KAPSAMI GENİŞLİYOR: 4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul merkezli olmak üzere toplam 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla bağlantılı olduğu iddia edilen çok sayıda isim hedef alındı.
Gözaltı Sayısı: Hakkında yakalama kararı bulunan 26 şüpheliden 23'ü yakalandı.
Tanınmış İsimler: Gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ da bulunuyor.
Firari ve Tutuklular: Aranan isimlerden 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 1 kişinin ise halihazırda başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.
GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ
Soruşturma kapsamında isimleri dosyada yer alan kişiler şunlardır:
Binnur Buse Alper
Merve Eryiğit
Özge Bitmez
Veysel Avcı
Sevgi Taşdan
Sedef Selen Atmaca
Arif Altunbulak
Doğukan Güngör
Burak Altındağ
Gizem Özköroğlu
Gülsüm Bayrak
Saniye Deniz
Merve Uslu
Ece Cerenbeli
Berna Aracı
Bülent Tetik (Cezaevinde)
Lerna Elmas
Ceren Yıldırım
Gözde Anuk
Duygu Açıksöz
Nevin Şimşek
Hakan Yıldız
Muzaffer Yıldırım
Koray Beşli̇