Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Türk Hava Yolları, futbol A takımının resmi sponsorları arasına katıldı.

Anlaşma kapsamında, Türk Hava Yolları 2025/26 ve 2026/27 sezonlarında A takımının Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda forma kol sponsoru oldu.

Ayrıca futbol takımı 2025/26 sezonunun kalan bölümü ile 2026/27 sezonu boyunca yurt içi ve yurt dışı tüm seyahatlerini Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.

İş birliği anlaşmasının imza törenine dair detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.