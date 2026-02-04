Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollar ayırma kararı aldı. Atan, Uçar ile yolların ayrılmasının ardından 5 Kasım'da göreve gelmiş ve 1,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

KONYASPOR'DA ÇAĞDAŞ ATAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Konyaspor'un başında çıktığı 9 Süper Lig karşılaşmasında galibiyet elde edemeyen 45 yaşındaki teknik adam, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Çağdaş Atan, takımı başında çıktığı 3 Türkiye Kupası maçından ise galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Kartalı'nda yeni hoca için ilk aday ise İlhan Palut.

Palut, 201-2023 yılları arasında yeşil--beyazlı takımda görev yapmıştı.