Antalya'da otobüs kazası sonrası 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralanmıştı. Bir facia haberi daha Antalya-Isparta kara yolundan geldi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında ilk bilgilere göre, 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.