Gri kategoride aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” ve iki ayrı “görevi kötüye kullanma” suçlarından yakalama emri bulunan, meslekten ihraç Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan’a yönelik 2 Mart’ta operasyon düzenlendiği bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda ikamet adresinde yakalanan Sakınan’ın gözaltına alındığı ve adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Sakınan’ın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan çok sayıda suç duyurusuna takipsizlik kararı verdiği ve FETÖ davası kapsamında yaklaşık dokuz yıldır arandığı iddia edilmişti.