CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken atılan bir tweeti retweet ettii gerekçesiyle açılan davada 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TERÖRLE MÜCADELE EDENLERİ HEDEF GÖSTERME SUÇUNDAN BERAAT

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımı yeniden gönderdiği gerekçesiyle yargılandığı davada Aydın'a "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Aydın,"terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan beraat etti.

Bugün görülen davanın karar duruşmasında son kez savunmasını veren Aydın, şunları söyledi:

"Öncelikle bu duruşmanın baştan beri olması gerektiği yerde Çağlayan’da yapılmasını olumlu bulduğumu belirterek başlayayım. Çünkü ilk duruşmaya neden Silivri’de çıktığımı anlayabilmiş değildim.