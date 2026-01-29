Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bugun 15.30'da Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenliyor. Başkan, siyah-beyazlı kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte öne çıkan açıklamaları:

"4 yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği yönündeki haberler asılsızdır."

"Biz suni gündemlerle uğraşırken birkaç gün önce SPK tarafından tarihin en büyük cezası verildi. Beşiktaş hisselerindeki piyasa bozucu hamleleri sebebiyle pek çok kişiye ceza kesildi. Ne hikmettir ki bu konunun lafını dahi etmediler."

"Beşiktaş'ın menfaati nerdeyse Serdal Adalı oradadır."

"Biz geldiğimizde Beşiktaş Kulübü dibin dibindeydi. Beşiktaş, idari ve mali açıdan işgal altındaydı."

"Bir yılda otuzun üzerinde adam yolladım bu takımdan. Gerisi hep bizden önce gelen, Beşiktaş'a mali külfet oluşturan oyuncular. Biz hala bu oyuncuların maaşlarını ödemeye devam ediyoruz. Kim aldı bu oyuncuları?"

"Bazılarının kaçarak bıraktığı Beşiktaş'a Serdal adalı gelir ve elini taşın altına koyar. Ben bir senede 30'un üzerinde futbolcu gönderdim."

"Bu camianın hiçbir şekilde başkan ya da teknik direktörlük değişikliğin tahammülü kalmamıştır."

"Kadro yapılanmasını doğru planlayarak şampiyonluklar yaşamak istiyoruz." Beşiktaş, isyan çıkarılarak, istifa sloganları çıkarılarak dizayn edilmeyecek kadar büyük bir kulüp."

"Beşiktaş'ın artık istikrara, planlamaya ve birlik beraberliğe ihtiyacı vardır. "

TRANSFER HAKKINDA KONUŞTU

"Yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan isimleri getirmeye çalışıcağız."

"Bu sezon istediğimiz birçok isimde sorunlar çıktı.

"Taraftar beni protesto etmesin diye 5 milyonluk adama 10 milyonluk bonservis mi vereyim?"

"Beşiktaş'ı zarar uğratan başkan olmaktansa transfer yapmayan yapamayan başkan olarak anılmaktan razıyım."

"Kim Beşiktaş'a bizim baktığımız gözle bakabilir bir görelim, Bn tane başkan gelip geçer Beşiktaş baki kalır."

"Taraftarlar, çok daha iyi bir Beşiktaş görmek istiyorlar, elimizden gelenden fazlasını yapmak istediğimizden emin olsunlar. "

"Oyuncularımız kendilerini o forma altında değersiz hissetmesinler; gelin oyuncularımız kendi evinde bu durumu yaşamasın."

"Her zaman dediğim gibi aslolan Beşiktaş'tır"

"Şu an hem kadrodaki oyuncuların hem de gönderilen oyuncuların maaşını ödüyoruz."

TRANSFERİ DUYURDU

"Aksilik çıkmazsa bu akşam orta saha gelecek. Daha sonra planda 3 transfer daha var. Bunun dışında gelecek seneye yönelik daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Minimum 4 oyuncu dahil etme fırsatımız olacak. Bunlara Yasin Özcan dahil değil."

"Biz bu sene bir şekilde Avrupa'ya katılacağız, Ziraat Türkiye Kupası'nın en büyük favorisi biziz."

"Transfer yapacağımız mevkilerden birisi de kaleci."

"Bir aksilik olmazsa Asllani, bu akşam İstanbul'da."

"Muçi için alım önceliği Trabzonspor'da, eğer istemezlerse bizim oyuncumuz"

"Yasin Özcan bizim oyuncumuzdur. Roma kaynaklı bir durum söz konusu."

"BİRLİK BERABERLİK SAĞLANMALI"

"Kulübün sırtına kene gibi yapışmış tipleri söküp atmadan birliği sağlayamayız."

TRANSFER VURGUSU

"Kış döneminde transfer yapmak inanın çok zor. Aroyyo ve Ricardo'yu geçen sezon alma nedenimizde buydu."

"İddia ediyorum ki aldığımız hiçbir futbolcudan zarar etmeyeceğiz."

" Yazın yaptığımız transferlerden memnunum. Bir Jurasek hadisesi oldu, kiralıktı, teşekkür edip yolladık. Aldığımız futbolculardan zarar etmeyeceğiz. 3 transfer dönemi dediğinizin 2'si kış dönemi. Bu dönemde transfer yapmak zor."

"Kış sezonunda transfer yapmak cidden zor, geçen sezon da zordu; normalde yaz sezonunda gidip sorduğunuzda 8-10 milyonluk adama 20 milyon diyorlar."

PROJE'NİN ÖNEMİ

"Projelerden gelecek tutarlarla birikmiş faizli borçlarımızı ödeyeceğiz."

"Beklediğimiz sermaye artışından beklediğimiz karşılığı alamadık."

"Son bir senedir feda yapıyoruz. Camiaya hissettirmeden o dönemi geçirdik."

"Buraya son sahibi olacağım futbolcu almayacağım."