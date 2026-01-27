İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de zehir tacirlerine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 332 kg Skunk ve 16 kg Metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonrası Jandarmaya teşşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"YÖNETİCİSİNDEN TORBACISINA KADAR..."

Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Emeği geçenleri tebrik ederim.