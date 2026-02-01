Tekirdağ'dan Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkması nedeniyle devrildi.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Antalya Isparta karayolunda gerçekleşti. İlk bilgilere göre; sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü Antalya girişi Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde yoldan çıkarak devrilip, sürüklenerek şarampola yuvarlandı.
Kazada otobüste yolcu olarak bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.
8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı" ifadelerini kullandı.