Uyuşturucu madde kullanmak, fuhuş ve fuhuşa teşvik suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Esat Yontunç, ülkeye girdiği sırada gözaltına alındı.

Dün, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından "Alnım açık, başım dik. Yarın ilk uçakla ülkeme geleceğim" açıklamasını yapan Yontunç, bugün Türkiye'ye girdiği sırada havalimanında gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Acunmedya partonu Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı ve iş ortağı olan Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu madde kullanmak" ve "fuhuş ve fuhuşa teşvik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.