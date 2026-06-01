Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off heyecanı devam ediyor.

Yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırladı.

ANADOLU EFES İLK ÇEYREKTE FENERBAHÇE'Yİ 6 SAYIDA TUTTU

Maça güçlü bir başlangıç yapan Anadolu Efes ilk çeyrekte Fenerbahçe’yi 6 sayıda tuttu.

6-21’lik Anadolu Efes üstünlüğüyle sonuçlanan ilk çeyreğin ardından Fenerbahçe’nin oyunu dengelemesine rağmen ilk yarıda farkı eritme çabaları yeterli olmadı.

SON ÇEYREKTE DENGELER DEĞİŞTİ

Anadolu Efes devreye 13 sayı farkla girdi. İkinci yarıda da iki takım birbirine diş geçirmekte zorlanırken son çeyrek büyük heyecana sahne oldu.

Fenerbahçe Beko 15 sayı geride girdiği son çeyrekte taraftar desteğini de arkasına alarak ritmini buldu ve skoru kısa bir süre kala eşitledi.

FENERBAHÇE SADECE BİR KEZ ÖNE GEÇİP MAÇI KAZANDI

Buna rağmen oyundan kopmayan Pablo Laso’nun öğrencileri yeniden öne geçse de Fenerbahçe son saniyelerde skoru 60-59'a getirerek ilk kez üstünlüğü yakaladığı maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Böylelikle evinde hata yapmayan Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşısında yarı final serisinde 1-0 öne geçti.