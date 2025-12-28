Olay, Ulubey ilçesi Çukur Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Atıf Güngör, baca şapkasını değiştirmek için merdivenle tek katlı evinin çatısına çıktı. Bu sırada merdivenin kaymasıyla dengesini kaybeden Güngör, elinde tuttuğu baca şapkası ile birlikte zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Güngör, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güngör’ün sol dirseğinde kırık olduğu tespit edildi.

Atıf Güngör’ün çatıdan düşme anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.