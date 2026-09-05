Siyaset gündemine dair yeni bir simülasyon paylaşıldı.
Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor?
Özdemir Araştırma verilerine dayanan yeni PGM Projeksiyon grafiği yayınlandı. AK Parti 288 vekille birinci olurken, Yeni Parti 167 milletvekili kazandı. CHP ise büyük bir düşüşle 26 sandalyeye geriledi.İbrahim Doğanoğlu
PGM Analiz X hesabı üzerinden sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Özdemir Araştırma verileri baz alınarak yapılan çalışma PGM Projeksiyon’dan geçirildi. Siyasi dengeler masaya yatırıldı.
İttifaklar henüz kesinleşmediği için barajlar yok sayıldı. Bu detay raporda özellikle vurgulandı.
AK Parti ilk sırada yer aldı. Oy oranı yüzde 35,71 olarak ölçüldü.
Vekil sayısı 288 oldu. Parti, 2023'e göre 20 sandalye kazandı.
Yeni Parti büyük bir sürpriz yaptı. Oy oranı yüzde 24,34 seviyesine ulaştı.
Parti bu verilerle toplam 167 milletvekili çıkardı.
DEM Parti varlığını korudu. Oy oranı yüzde 8,88 oldu.
Meclis'e 56 vekil gönderdi. Önceki seçime göre 5 sandalye kaybetti.
CHP büyük bir düşüş yaşadı. Oy oranı yüzde 7,49'a geriledi. Milletvekili sayısı 26'ya düştü. Parti tam 143 sandalye kaybetti.
MHP'de oy kaybı görüldü. Oy oranı yüzde 5,87 oldu.
Meclis'te 19 milletvekili kazandı. Koltuk sayısı 31 azaldı.
İYİ Parti de gerileme kaydetti. Oy oranı yüzde 5,86 olarak hesaplandı.
Vekil sayısı 22'de kaldı. Parti 21 sandalye kaybetti.
Zafer Partisi çıkış yakaladı. Oy oranı yüzde 5,12 oldu. Meclis'e 15 milletvekili soktu. Sandalye sayısını artırdı.
Anahtar Parti tablolara giriş yaptı. Oy oranı yüzde 3,25 olarak ölçüldü. Meclis'te 5 milletvekili kazandı.
Yeniden Refah Partisi geriledi. Oy oranı yüzde 2,40 oldu.
Meclis'te 2 milletvekili ile temsil edildi. Sandalye sayısı 3 azaldı.
Saadet Partisi baraj altı kaldı. Oy oranı yüzde 0,28 oldu. Vekil çıkaramadı.
TİP tamamen silindi. 4 milletvekili de kaybedildi. TİP'in vekil sayısı sıfıra indi.