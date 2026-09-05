Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor?

Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor?

Özdemir Araştırma verilerine dayanan yeni PGM Projeksiyon grafiği yayınlandı. AK Parti 288 vekille birinci olurken, Yeni Parti 167 milletvekili kazandı. CHP ise büyük bir düşüşle 26 sandalyeye geriledi.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 1

Siyaset gündemine dair yeni bir simülasyon paylaşıldı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 2

PGM Analiz X hesabı üzerinden sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Özdemir Araştırma verileri baz alınarak yapılan çalışma PGM Projeksiyon’dan geçirildi. Siyasi dengeler masaya yatırıldı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 3

İttifaklar henüz kesinleşmediği için barajlar yok sayıldı. Bu detay raporda özellikle vurgulandı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 4

AK Parti ilk sırada yer aldı. Oy oranı yüzde 35,71 olarak ölçüldü.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 5

Vekil sayısı 288 oldu. Parti, 2023'e göre 20 sandalye kazandı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 6

Yeni Parti büyük bir sürpriz yaptı. Oy oranı yüzde 24,34 seviyesine ulaştı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 7

Parti bu verilerle toplam 167 milletvekili çıkardı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 8

DEM Parti varlığını korudu. Oy oranı yüzde 8,88 oldu.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 9

Meclis'e 56 vekil gönderdi. Önceki seçime göre 5 sandalye kaybetti.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 10

CHP büyük bir düşüş yaşadı. Oy oranı yüzde 7,49'a geriledi. Milletvekili sayısı 26'ya düştü. Parti tam 143 sandalye kaybetti.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 11

MHP'de oy kaybı görüldü. Oy oranı yüzde 5,87 oldu.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 12

Meclis'te 19 milletvekili kazandı. Koltuk sayısı 31 azaldı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 13

İYİ Parti de gerileme kaydetti. Oy oranı yüzde 5,86 olarak hesaplandı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 14

Vekil sayısı 22'de kaldı. Parti 21 sandalye kaybetti.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 15

Zafer Partisi çıkış yakaladı. Oy oranı yüzde 5,12 oldu. Meclis'e 15 milletvekili soktu. Sandalye sayısını artırdı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 16

Anahtar Parti tablolara giriş yaptı. Oy oranı yüzde 3,25 olarak ölçüldü. Meclis'te 5 milletvekili kazandı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 17

Yeniden Refah Partisi geriledi. Oy oranı yüzde 2,40 oldu.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 18

Meclis'te 2 milletvekili ile temsil edildi. Sandalye sayısı 3 azaldı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 19

Saadet Partisi baraj altı kaldı. Oy oranı yüzde 0,28 oldu. Vekil çıkaramadı.

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Son araştırma meclis aritmetiğini değiştiriyor: Ana muhalefet kim oluyor? - Resim: 20

TİP tamamen silindi. 4 milletvekili de kaybedildi. TİP'in vekil sayısı sıfıra indi.

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