Özgür Özel tarafı yeni partiyi 'yedek yöntem' olarak elinde tutarken, Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurmasına kesin bir dille karşı çıkıyor.
Son anketten çarpıcı sonuç: CHP bölünürse ne olur?
CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cepheleri olmak üzere 2 ayrı taraf oluştu. Özgür Özel parti içi mücadeleyi sürdüreceğiz dese de sokaktan yükselen 'yeni parti' sesleri de şiddetini artırıyor.Cansu İşcan
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Özel'in, CHP oylarını büyük oranda böleceğini düşünen partililer, Özel'in CHP'de kalmasını veya yeni bir parti kurmamasını istiyor.
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ORC Araştırma 3060 kişiye "CHP'nin bölünmesi, muhalefet için faydalı mı olur, zararlı mı olur?" sorusunu yöneltti.
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ORC'nin "CHP'nin bölünmesi, muhalefet için faydalı mı olur, zararlı mı olur?" sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle:
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Zararlı olur: %76,2
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Faydalı olur: %17,9
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Fikir Belirtmeyen: %5,9
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