Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anketten çarpıcı sonuç: CHP bölünürse ne olur?

Son anketten çarpıcı sonuç: CHP bölünürse ne olur?

CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cepheleri olmak üzere 2 ayrı taraf oluştu. Özgür Özel parti içi mücadeleyi sürdüreceğiz dese de sokaktan yükselen 'yeni parti' sesleri de şiddetini artırıyor.

Cansu İşcan Cansu İşcan
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Son anketten çarpıcı sonuç: CHP bölünürse ne olur? - Resim: 1

Özgür Özel tarafı yeni partiyi 'yedek yöntem' olarak elinde tutarken, Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurmasına kesin bir dille karşı çıkıyor.

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Son anketten çarpıcı sonuç: CHP bölünürse ne olur? - Resim: 2

Özel'in, CHP oylarını büyük oranda böleceğini düşünen partililer, Özel'in CHP'de kalmasını veya yeni bir parti kurmamasını istiyor.

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Son anketten çarpıcı sonuç: CHP bölünürse ne olur? - Resim: 3

ORC Araştırma 3060 kişiye "CHP'nin bölünmesi, muhalefet için faydalı mı olur, zararlı mı olur?" sorusunu yöneltti.

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Son anketten çarpıcı sonuç: CHP bölünürse ne olur? - Resim: 4

ORC'nin "CHP'nin bölünmesi, muhalefet için faydalı mı olur, zararlı mı olur?" sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle:

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Son anketten çarpıcı sonuç: CHP bölünürse ne olur? - Resim: 5

Zararlı olur: %76,2

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Son anketten çarpıcı sonuç: CHP bölünürse ne olur? - Resim: 6

Faydalı olur: %17,9

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Son anketten çarpıcı sonuç: CHP bölünürse ne olur? - Resim: 7

Fikir Belirtmeyen: %5,9

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