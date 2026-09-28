PGM Analiz X hesabı, Asal Araştırma’nın son verilerinin PGM Projeksiyon’a uygulanmasıyla hazırlanan genel seçim simülasyonunu paylaştı.
Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler
Asal Araştırma’nın son verileri PGM Projeksiyon’a uygulandı, ortaya 600 sandalyeli Meclis için dikkat çeken bir tablo çıktı. Simülasyonda bazı partiler sandalye sayısını korurken bazıları için 2023 seçimlerine göre büyük değişimler hesaplandı.Utku Beycan
Grafikte partilerin oy oranları ile bu oranların 2023 seçim sonuçlarına göre değişimi ve 600 sandalyeli TBMM’deki milletvekili dağılımına ilişkin projeksiyon yer aldı.
Simülasyonda YENİ Parti yüzde 23,64 oy oranıyla 167 milletvekili çıkardı.
DEM Parti yüzde 9,60 ile 65, MHP yüzde 8,60 ile 42, İYİ Parti yüzde 6,59 ile 28 milletvekili öngörüsünde yer aldı.
AK Parti yüzde 33,81 oy oranıyla 269 milletvekili çıkardı.
Diğer partiler için projeksiyondaki milletvekili sayıları ise CHP 19, Yeniden Refah Partisi 4, Zafer Partisi 3, Anahtar Parti Parti 2 ve TİP 1 şeklinde sıralandı.
Grafikte yer alan oy oranları 2023 seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında AK Parti’nin oranı yüzde 33,81 olarak gösterilirken, 2023’e göre 1,81 puanlık düşüş işaretlendi.
DEM Parti’nin oy oranı yüzde 9,60 olurken değişim 0,78 puan artış şeklinde yer aldı.
MHP’nin yüzde 8,60 olarak gösterilen oy oranında ise 1,48 puanlık düşüş hesaplandı.
İYİ Parti için yüzde 6,59 oy oranı verilirken 2023’e göre 3,10 puanlık gerileme gösterildi.
CHP’nin oy oranı ise yüzde 6,30 olarak yer aldı ve 2023 seçimlerine kıyasla 19,05 puanlık düşüş işaretlendi.
Diğer partilerin grafikteki oy oranları ve değişimleri şöyle:
Anahtar Parti: yüzde 3,15
Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,87 — 0,06 puan artış
Zafer Partisi: yüzde 2,44 — 0,20 puan artış
TİP: yüzde 1,00 — 0,75 puan düşüş
PGM Projeksiyon grafiğinde milletvekili dağılımı, 2023 seçim sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak da gösterildi.
Buna göre AK Parti’nin sandalye sayısı 269 olarak hesaplanırken, 2023 seçimine göre değişim 1 milletvekili artış şeklinde gösterildi.
DEM Parti’nin sandalye sayısı 65 olarak hesaplandı ve 4 milletvekili artış gösterildi.
MHP’nin 42 milletvekili ile temsil edilmesi öngörülürken değişim 8 milletvekili azalış olarak belirtildi.
İYİ Parti için 28 milletvekili öngörüsü bulunurken 2023’e göre 15 milletvekili azalış gösterildi.
CHP’nin ise 19 milletvekili ile temsil edilmesi öngörüldü. Grafikte CHP açısından 2023 seçimlerine göre 150 milletvekili azalış yer aldı.
Diğer partilerdeki değişim ise şöyle gösterildi:
Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili — 1 azalış
Zafer Partisi: 3 milletvekili
TİP: 1 milletvekili — 3 azalış
PGM Analiz paylaşımında ayrıca ittifakların henüz kesinleşmediği gerekçesiyle seçim barajının hesaplamada dikkate alınmadığı belirtildi.