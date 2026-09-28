Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler

Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler

Asal Araştırma’nın son verileri PGM Projeksiyon’a uygulandı, ortaya 600 sandalyeli Meclis için dikkat çeken bir tablo çıktı. Simülasyonda bazı partiler sandalye sayısını korurken bazıları için 2023 seçimlerine göre büyük değişimler hesaplandı.

Utku Beycan Utku Beycan
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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 1

PGM Analiz X hesabı, Asal Araştırma’nın son verilerinin PGM Projeksiyon’a uygulanmasıyla hazırlanan genel seçim simülasyonunu paylaştı.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 2

Grafikte partilerin oy oranları ile bu oranların 2023 seçim sonuçlarına göre değişimi ve 600 sandalyeli TBMM’deki milletvekili dağılımına ilişkin projeksiyon yer aldı.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 3

Simülasyonda YENİ Parti yüzde 23,64 oy oranıyla 167 milletvekili çıkardı.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 4

DEM Parti yüzde 9,60 ile 65, MHP yüzde 8,60 ile 42, İYİ Parti yüzde 6,59 ile 28 milletvekili öngörüsünde yer aldı.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 5

AK Parti yüzde 33,81 oy oranıyla 269 milletvekili çıkardı.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 6

Diğer partiler için projeksiyondaki milletvekili sayıları ise CHP 19, Yeniden Refah Partisi 4, Zafer Partisi 3, Anahtar Parti Parti 2 ve TİP 1 şeklinde sıralandı.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 7

Grafikte yer alan oy oranları 2023 seçim sonuçlarıyla karşılaştırıldığında AK Parti’nin oranı yüzde 33,81 olarak gösterilirken, 2023’e göre 1,81 puanlık düşüş işaretlendi.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 8

DEM Parti’nin oy oranı yüzde 9,60 olurken değişim 0,78 puan artış şeklinde yer aldı.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 9

MHP’nin yüzde 8,60 olarak gösterilen oy oranında ise 1,48 puanlık düşüş hesaplandı.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 10

İYİ Parti için yüzde 6,59 oy oranı verilirken 2023’e göre 3,10 puanlık gerileme gösterildi.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 11

CHP’nin oy oranı ise yüzde 6,30 olarak yer aldı ve 2023 seçimlerine kıyasla 19,05 puanlık düşüş işaretlendi.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 12

Diğer partilerin grafikteki oy oranları ve değişimleri şöyle:

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 13

Anahtar Parti: yüzde 3,15

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 14

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,87 — 0,06 puan artış

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 15

Zafer Partisi: yüzde 2,44 — 0,20 puan artış

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 16

TİP: yüzde 1,00 — 0,75 puan düşüş

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 17

PGM Projeksiyon grafiğinde milletvekili dağılımı, 2023 seçim sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak da gösterildi.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 18

Buna göre AK Parti’nin sandalye sayısı 269 olarak hesaplanırken, 2023 seçimine göre değişim 1 milletvekili artış şeklinde gösterildi.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 19

DEM Parti’nin sandalye sayısı 65 olarak hesaplandı ve 4 milletvekili artış gösterildi.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 20

MHP’nin 42 milletvekili ile temsil edilmesi öngörülürken değişim 8 milletvekili azalış olarak belirtildi.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 21

İYİ Parti için 28 milletvekili öngörüsü bulunurken 2023’e göre 15 milletvekili azalış gösterildi.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 22

CHP’nin ise 19 milletvekili ile temsil edilmesi öngörüldü. Grafikte CHP açısından 2023 seçimlerine göre 150 milletvekili azalış yer aldı.

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 23

Diğer partilerdeki değişim ise şöyle gösterildi:

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 24

Yeniden Refah Partisi: 4 milletvekili — 1 azalış

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 25

Zafer Partisi: 3 milletvekili

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 26

TİP: 1 milletvekili — 3 azalış

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Son ankette meclis dağılımı değişti: İşte TBMM'de yeni dengeler - Resim: 27

PGM Analiz paylaşımında ayrıca ittifakların henüz kesinleşmediği gerekçesiyle seçim barajının hesaplamada dikkate alınmadığı belirtildi.

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