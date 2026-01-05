GÜNDEMAR şirketi 20 - 26 Aralık tarihlerinde 60 ilde 2 bin 365 kişiyle yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayımladı.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Ankette katılımcılara 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 34,30'u bu soruya CHP yanıtını verirken AKP'nin ise oy oranlarında erime yaşandığı ortaya çıktı.

AKP'DE ERİME

AKP'ye oy veririm diyenlerin oranı yüzde 29,72 oldu. AKP'yi sırasıyla yüzde 9,24'le DEM Parti, yüzde 5,36'yla Zafer Partisi, yüzde 5,07 ile İYİ Parti, yüzde 4,81 ile Anahtar Parti, yüzde 4,38'le MHP izledi.

İşte ankete katılanların verdiği cevaplar:

CHP: Yüzde 34,30

AK Parti: Yüzde 29,72

DEM Parti: Yüzde 9,24

Zafer Partisi: Yüzde 5,36

İYİ Parti: Yüzde 5,07

Anahtar Parti: Yüzde 4,81

MHP: Yüzde 4,38

YRP: Yüzde 4,03

Diğer: Yüzde 2,02

TİP: Yüzde 1,07