Habitat Derneği’nin açıkladığı “Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Raporu”, gençlerin siyasete mesafesinin giderek arttığını ortaya koydu. 18-29 yaş aralığındaki gençlerin seçimlere ve siyasete bakışı endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 54’ü seçimlerin adil olmadığını düşünüyor. Ayrıca yüzde 57.9’u siyasetçilerin kendi önceliklerine önem vermediğini belirtiyor.

SİYASETE İLGİ DÜŞÜK

9-24 Ekim 2025 tarihleri arasında 33 ilde, 1403 gençle yapılan ankette sadece yüzde 10.3’ü siyasete “çok ilgili” olduğunu söyledi. “Biraz ilgiliyim” diyenlerin oranı yüzde 29.3, “hiç ilgili değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 21.7 olarak ölçüldü. Bu sonuç, gençlerin siyasete giderek mesafeli yaklaştığını gösteriyor.

SİYASETÇİLERE GÜVEN SORUNU

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, araştırmada dikkat çeken bir başka başlık ise siyasetçilere güvenin azalması oldu. Gençlerin yüzde 57.9’u siyasetçilerin kendi önceliklerini önemsemediğini, yüzde 56’sı siyasetçilere ulaşamadığını ifade etti. Seçimlerin adil yapılmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 54. “Siyasetin sorunlarımızı çözeceğine inanmıyorum” diyen gençlerin oranı yüzde 44, kendisini temsil edilmemiş hissedenlerin oranı ise yüzde 41 olarak belirlendi.

DEMOKRASİYE BAKIŞTA KIRILMA

Gençlerin demokrasiye bakışı da olumsuz. Yalnızca yüzde 14.6’sı “Demokrasinin işleyişinden memnunum” derken, yüzde 43.8’i memnun olmadığını ifade ediyor. Yüzde 55.8’i ise “Hükümete başvurmanın bir anlamı yok, çünkü sadece kendilerini düşünüyorlar” görüşünü paylaşıyor. Çalışan gençlerin yaklaşık yarısı kamuya girişte torpilin liyakatten önde geldiğini düşünüyor.

TİKSİNTİ DUYGUSUNDA ARTIŞ

Gençlere ülkenin siyasi durumuna ilişkin hisleri sorulduğunda, yüzde 19.9 “öfke”, yüzde 13.8 “umut” ve yüzde 12.6 “korku” yanıtını verdi. Dikkat çeken bir değişim ise “tiksinti” duygusunda yaşandı; 2023’te yüzde 6.2 olan oran, 2025’te yüzde 11.8’e yükseldi. Bu durum, gençlerin siyasete yönelik yabancılaşmasının derinleştiğini ortaya koyuyor.