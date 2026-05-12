12 Mayıs 2026 Salı
Son ankette Cumhur'a 'Milliyetçi Cephe' şoku: O 3 parti birleşirse hesaplar karışacak

Türkiye adım adım erken veya baskın seçime doğru ilerlerken, vatandaşın anket sonuçlarına ilgisi dikkat çekiyor. ANK-AR'ın son anketinde hesapları karıştıracak sonuçlar ortaya çıktı.

Aykut Metehan
Seçim atmosferine yavaş yavaş girmeye başladığımız bu günlerde, partiler de ittifak söylentileri arasında stratejilerini belirliyor. Şimdiden Cumhur İttifakı, Milli Görüş Cephesi ve Milliyetçi cephe olmak üzere 3 olası ittifak şekillendi.

ANK-AR'ın araştırmasında "Zafer Partisi, Anahtar Parti ve İYİ Parti ittifak yapsa bu ittifaka oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

ANK-AR'ın anketinde Cumhur'a şok sonuçlar çıktı.

Katılımcıların yüzde 16,5'i oy veririm derken, seçmen eğilimi dağılımına bakıldığında MHP'den yüzde 22,6 oranında oy çekildiği görüldü.

Katılımcıların yüzde 75'i bu ittifaka oy vermeyeceğini söylerken, yüzde 4,7'si kararsız, %3,7'si cevapsız kaldı.

İttifaka oy veririm diyen %16'5'lik kitlenin oy dağılımında Cumhur'u üzecek sonuçlar var. MHP seçmeninin %22,7'si bu ittifaka oy vereceğini söylerken AK Partili katılımcıların da %6,3'ü tercihini 'Milliyetçi Cephe'den yana kullandı.

Bu oranlar kamuoyunda "milliyetçi ittifak doğru stratejiyle ilerlerse, seçime doğrudan etki edebilecek bir güce sahip olabilir" yorumlarına sebep oldu.

