Açlık sınırı 31.224 TL'nin üzerindeyken en düşük emekli maaşına yüzde 12,19 oranında zam yapılarak 20 bin TL olmasına tepkiler yağmaya devam ediyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarının belirlenmesinin ardından bir dahaki zam tarihi ise temmuzda belli olacak. Anket firmaları çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ASAL Araştırma'nın son "emekli maaş zammı" anketi sonuçları dikkat çekti.

Ocak ayında 2 bin vatandaşa "Emekli maaş zammı yeterli mi?" diye soruldu. Emekli maaş zammının yeterli olmadığını düşünerek 'Hayır' diyenlerin oranının yüzde 80 olduğu görüldü. "Evet" diyenlerin oranı 7,4, olurken "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerinin oranı yüzde 12,3 oldu.

İşte ASAL'ın 'emekli maaşı anketi'nin sonuçları: