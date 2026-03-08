Kadıncinayetlerinidurduracağız platformunun verilerine göre Şubat ayında (2026) 23 kadın öldürüldü, 29 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.Vatandaşlar sık sık yetkililere kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için "caydırıcı" cezalar verilmesi için çağrıda bulunuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vatandaşlar MetroPOLL Araştırma'nın "kadına şiddet" anketini konuşuyor.
Türkiye'nin şiddet algısı: Var mı yok mu?
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... MetroPOLL Araştırma, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin düzeyine ilişkin kamuoyu algısının nasıl olduğunu araştıran bir anket yayıladı. Neredeyse hemen her gün bir kadının öldürüldüğü Türkiye için sonuçlar dikkat çekti.Dilek Taşdemir
MetroPOLL Araştırma, 18-24 Şubat tarihlerinde 28 ilde bin 199 vatandaşa "Sizce Türkiye'de kadına yönelik şiddet sorunu ne düzeyde?" diye sordu. Anket sonuçları dikkat çekti.
Vatandaşların yüzde 2,9'u "fikrim yok- cevap yok" derken, "çok düşük" diyenlerin oranı 2,7 oldu.
"Düşük" diyenlerin oranı 7,1...
"Orta" diyenlerin oranı 13,0 oldu.
"Yüksek" diyenler 32,1 olurken...
Vatandaşların yüzde 42,2'si "çok yüksek" yanıtı verdi.
Anket ortalamasına bakıldığında "Türkiye'de kadına yönelik şiddet sorunu yüksek" diyenlerin oranı yüzde 74,3 oldu.
MetroPOLL Araştırma'nın, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin düzeyine ilişkin kamuoyu algısı ile ilgili anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.