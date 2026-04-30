Optimar Araştırma'nın Nisan ayı anketinde CHP, AK Parti'nin gerisinde kalırken; ekonomi, adalet ve dış tehditler gibi başlıklarda seçmene güven veremedi. AK Parti'nin 'sorunları çözer' kısmında seçmene daha çok güven verdiğini belirten Övür, "Aradaki fark kapanmadıkça CHP'nin iktidar olma şansı yok" dedi.

Övür'ün analizi şöyle:

Nisan ayına da dış politikada İran- ABD savaşı, iç siyasete ise yolsuzluk operasyonları, yargılamalar ve ara seçim tartışmaları damgasını vurdu.

Bu nedenle sokağın gündemi de anketlere yansıyan oranlar da pek değişmedi. Optimar Araştırma'nın Nisan 2026 analizi de bunu doğruluyor.

"ÖZEL'İN ARA SEÇİM ÇAĞRISI KARŞILIK BULMADI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ısrarla ara seçimden söz etmesi oy oranlarına yansımadığı gibi ciddi bir toplumsal karşılık da bulmuş değil. Optimar'ın 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı son anket çalışmasında partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 34.1, CHP yüzde 29.2, DEM Parti yüzde 9.6, MHP yüzde 8.5, İyi Parti yüzde 8.0, Zafer Partisi yüzde 3.1, YRP yüzde 1.6, BBP yüzde 1.2, Vatan Partisi 0.9...

"BU FARK KAPANMADIKÇA CHP İKTİDAR OLAMAZ"

Bu ankette de şu klasik sorunun cevabı değişmemiş: "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?"

Sadece ilk üç veriyi göstermek yeterli: Ekonomi yüzde 60.3, adalet yüzde 8.8 ve dış tehditler yüzde 8.8.

Peki bu sorunu kim çözer? Bu sorunun cevabı da değişmemiş: AK Parti yüzde 29.1, CHP ise yüzde 19.5... Arada hâlâ 10 puan fark var. CHP bu farkı azaltmadığı sürece iktidar olma şansı yok