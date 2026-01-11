Yeniçağ Gazetesi
11 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte kazanan isim

Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte kazanan isim

GÜNDEMAR'ın son anket sonuçları ortaya çıktı. 'Bu pazar seçim olsa' vatandaşlar oyunu bakın kime veriyor...

Haberi Paylaş
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte kazanan isim - Resim: 1

İktidar 'Terörsüz Türkiye' adımlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın yolunu açacak olan 'yeni anayasa' çağrılarına devam ederken, geçinemeyen vatandaşlar ve muhalefet partileri 'erken seçim' istemeyi sürdürüyor.

1 6
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte kazanan isim - Resim: 2

AKP, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedefe koyarken iktidara yakın medya, "Ankara’ya haftalardır su bile verilemiyor" diyerek diyerek 'algı' operasyonlarını sürdürüyor. GÜNDEMAR'ın son anket sonuçları ortaya çıktı.

2 6
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte kazanan isim - Resim: 3

Katılımcılara, "Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi
yapılacak olsa ve adaylar; Recep Tayyip Erdoğan ve
Mansur Yavaş olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" diye soruldu.

3 6
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte kazanan isim - Resim: 4


AKP'nin kampanyasına karşın, Yavaş'ın anketlerde ciddi
farkla önde olduğu görüldü. Ankette, Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde
63,17 olurken, Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı 36,83 oldu.

4 6
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte kazanan isim - Resim: 5

Anket sonuçunu görenler "AKP'nin 'bidon' kampanyası ters tepti" yorumlarını yapmaktan kendini alamadı.

5 6
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte kazanan isim - Resim: 6

İşte GÜNDEMAR'ın gündem olan anket sonucu...

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro