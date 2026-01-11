İktidar 'Terörsüz Türkiye' adımlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden aday olmanın yolunu açacak olan 'yeni anayasa' çağrılarına devam ederken, geçinemeyen vatandaşlar ve muhalefet partileri 'erken seçim' istemeyi sürdürüyor.
Son anket sonuçları ortaya çıktı: İşte kazanan isim
GÜNDEMAR'ın son anket sonuçları ortaya çıktı. 'Bu pazar seçim olsa' vatandaşlar oyunu bakın kime veriyor...
AKP, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı hedefe koyarken iktidara yakın medya, "Ankara’ya haftalardır su bile verilemiyor" diyerek diyerek 'algı' operasyonlarını sürdürüyor. GÜNDEMAR'ın son anket sonuçları ortaya çıktı.
Katılımcılara, "Bu pazar cumhurbaşkanı 2. tur seçimi
yapılacak olsa ve adaylar; Recep Tayyip Erdoğan ve
Mansur Yavaş olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" diye soruldu.
AKP'nin kampanyasına karşın, Yavaş'ın anketlerde ciddi
farkla önde olduğu görüldü. Ankette, Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde
63,17 olurken, Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı 36,83 oldu.
Anket sonuçunu görenler "AKP'nin 'bidon' kampanyası ters tepti" yorumlarını yapmaktan kendini alamadı.
İşte GÜNDEMAR'ın gündem olan anket sonucu...