Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun da etkisiyle Türkiye genelinde erken seçim çağrıları yükselirken, anket şirketleri de halkın nabzını yoklamaya devam ediyor.

Asal Araştırma Şirketi, yurttaşlara “Ak Parti hükümetini dış politika açısından ne derece başarılı buluyorsunuz?” sorusunu sordu.

2000 kişi ile yapılan anket sonuçlarına göre, AKP hükümetini “çok başarılı” bulanları oranı yüzde 12.2 olurken, başarılı bulanların oranı ise yüzde 23 oldu.

'BAŞARISIZ BULANLARIN ORANI YÜZDE 28'

AKP’yi “çok başarısız” bulanları oranı yüzde 14,5 olarak ortaya çıkarken, “başarısız” bulanların oranının da yüzde 28 seviyesinde olduğu görüldü.

İşte yapılan ankette çıkan sonuçların tamamı:

Çok başarılı :%12.2

Başarılı :%23.0

Ne başarılı ne başarısız :%14.6

Başarısız :%28.0

Çok başarısız :%14.5

Fikrim yok/Cevap yok:%7.7