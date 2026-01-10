Aksoy Araştırma 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonları ile ilgili sürece dair hangisi sizin görüşünüze daha yakındır?' sorusu yöneltildi.

Bu soruya AKP seçmeninin yüzde 77.5'i uyuşturucu ile mücadele kapsamında hukukidir yanıtını verdi. Yüzde 3.6'sı siyasi bir operasyondur dedi. Yüzde 18.9'u hem hukuki hem siyasi bir operasyondur yanıtını verdi.

CHP seçmenlerinin yüzde 26.3'ü uyuşturucu ile mücadele kapsamında hukukidir yanıtını verdi. Yüzde 23.8'i siyasi bir operasyondur yanıtını verdi. Yüzde 50'si hem hukuki hem siyasi bir operasyondur dedi.

DEM Parti seçmenlerinin yüzde 57.1'i uyuşturucu ile mücadele kapsamında hukukidir yanıtını, yüzde 10.7'si siyasi bir operasyondur, yüzde 32.1'i hem hukuki hem siyasi bir operasyondur dedi.

MHP seçmenlerinin yüzde 90.3'ü uyuşturucu ile mücadele kapsamında hukukidir yanıtını, yüzde 3.2'si siyasi bir operasyondur yanıtını, yüzde 6.5'i hem hukuki hem siyasi bir operasyondur dedi.

İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 59.2'si uyuşturucu ile mücadele kapsamında hukukidir, yüzde 4.1'i siyasi bir operasyondur, yüzde 36.7'si hem hukuki hem siyasi bir operasyondur yanıtını verdi.