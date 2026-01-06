MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan gelsin DEM Parti kürsüsünde PKK'nın lağvedildiğini haykırsın' çıkışıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği emirle PKK'nın silah bırakması ile yeni bir aşamaya geçen süreç devam ediyor.

Süreçte en çok merak edilen konu ise silah bırakan PKK'lılara ne olacağı... Özdemir Araştırma bu soruyu vatandaşlara sordu.

Özdemir Araştırma 9-16 Aralık 2025 tarıhinde 2 bin 26 katılımcıyla 31 ilde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Yapılan araştırmada katılımcılara 'Silah bırakan PKK'lılar affedilmeli mi?' sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 84.4'ü bu soruya hayır yanıtını verirken yüzde 15.6'sı evet yanıtını verdi.