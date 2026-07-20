Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı

Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı

Anket firmaları art arda anket sonuçlarını duyurmaya devam ediyor. Son anket ORC Araştırma'dan... İki parti arasındaki makas kapandı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 1

ORC Araştırma tarafından 17-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen son anket çalışması, siyasi arenadaki dengelerin değiştiğini gözler önüne serdi.

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 2

26 ilde toplam 2900 katılımcı ile CATI yöntemiyle yapılan son ankette, seçmenlerin "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verdikleri yanıtlar, iktidar ve ana muhalefet arasındaki farkın oldukça kapandığını gösterdi.

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 3

Anket sonuçlarına göre AK Parti, yüzde 31,7 oranında oy desteği ile ilk sırada yer alırken, hemen ardından gelen CHP yüzde 29,6 oy oranıyla ikinci sırada bulunuyor.

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 4

İki parti arasındaki oy farkının yaklaşık yüzde 2,1’e gerilemesi, "Aradaki makas kapandı" yorumlarını beraberinde getirdi

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 5

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

Dem: Yüzde 8,7

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 6

MHP: Yüzde 7,9

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 7

İYİ Parti: Yüzde 5,8

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 8

Zafer: Yüzde 3,5

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 9

BBP: Yüzde 2,7

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 10

Y. Refah: Yüzde 2,1

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 11

Saadet: Yüzde 1,7

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 12

YMP: Yüzde 1,4

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 13

Anahtar: Yüzde 1,2

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 14

TİP: Yüzde 1,1

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 15


Diğer: Yüzde 2,6

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Son anket ORC'den: İki parti arasındaki makas kapandı - Resim: 16

ORC Araştırma'nın son anketi, seçmen tercihlerindeki hareketliliğin önümüzdeki dönemde siyasi gündemi belirlemeye devam edeceğini gösterirken sonuçlar sosyal medyada da gündem oldu.

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