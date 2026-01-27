İktidarın başlattığı 'Terörsüz Türkiye' adımları şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın komisyona ilettiği 'direktiflerle' sürüyor.

Sabah yazarı Yavuz Donat, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına devam ederken, kamuoyunun nabzı da sürekli ölçülüyor. Araştırma yapanlar arasında devletin bazı kurumları da var. Hepsi... Sorular... Yanıtlar... Sonuçlar... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un masasında." ifadeleriyle "Terörsüz Türkiye" için yaptırılan anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Anketin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un masasında olduğunu belirten Donat, Terörsüz Türkiye projesine destek verenler sıralamasında, Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 90'ın üzerinde görüldüğünü duyurdu. Sürece destek veren AKP ile DEM Partililerin ise yüzde 80 bandında olduğunu belirtti. Donat açıklamasına "CHP veya MHP'ye oy verenler... Yüzde 70'lerde. Destek... İYİ Partililer arasında yüzde 34'e düşüyor... En az destek Zafer Partililerden, yüzde 14." diyerek devam etti.

Donat'ın aktardığı anket çalışmasının devamı ise şöyle:

"Gençlerde... 18-24 yaş grubunda... Terörsüz Türkiye desteği yüzde 70.

Desteğin en fazla olduğu yaş grubu... 45-54 yaş arası... Yüzde 80.

65 yaş ve üzerinde destek biraz düşüyor... Yüzde 67.

(...)

İlkokul mezunu... Ortaokul... Lise... Üniversite ve üzeri...

Destek 68-78 bandında.

İlginç... Yüzde 68'lik kesim en eğitimliler... Üniversite mezunu... Lisansüstü eğitimli... Doktoralı.

İlkokul eğitimliler... Destek yüzde 77."