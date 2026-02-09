Açlık sınırının 30.143 TL olduğu ülkemizde asgari ücretin 28 bin 75 TL, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olarak açıklanmasına tepkiler artarak gelmeye devam ediyor. Muhalefet partileri ve geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ederken anket firmaları da çalışmalarını hızlandırdı.

YÜZDE 59,2 "ERDOĞAN" DEDİ

ANK-AR Araştırma son anketinde vatandaşlara "Sizce ekonomideki krizin sebebi kim?" diye sordu. Ankete göre vatandaşların yüzde 59.2'si "Erdoğan- hükümet" yanıtını verdi. Kriz yok diyenlerin oranının ise yüzde 15,9 olduğu görüldü. Yüzde 15 "Dış Güçler" derken, yüzde 5 "Muhalefet" dedi.

İşte ANK-Ar'ın anket sonuçları: