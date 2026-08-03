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Napoli forması giyen Danimarkalı futbolcu Jesper Lindström'ün Schalke 04'e transferi son anda iptral oldu.

Alman basınında, iki kulüp arasında satın alma opsiyonu ve zorunlu satın alma maddesi konusunda anlaşmazlık yaşandığı öne sürülmüştü.

NAPOLI'DEN RESMİ YANIT

İtalyan ekibi ise bu iddiaları kabul etmedi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Alman basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken transfer sürecinin neden başarısız olduğuna ilişkin dikkat çeken suçlamalarda bulunuldu.

'ŞARTLARI KABUL ETMEYE HAZIRDIK'

Napoli açıklamasında, iki kulüp arasında mali şartların hiçbir zaman sorun olmadığını savundu.

İtalyan kulübü, Schalke'nin bazı sözleşme maddelerine itiraz ettiğini bildirdiğini ancak daha sonra Alman ekibinin önerdiği sözleşmeyi kabul etmeye hazır olduklarını da karşı tarafa ilettiklerini ifade etti.

'ÖNCELİKLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER'

Napoli, Schalke'nin hafta sonunda yaşanan sakatlıkların ardından transfer stratejisini değiştirdiğini öne sürdü.

Açıklamada, Alman temsilcisinin daha sonra "kadro planlamasındaki değişen öncelikler" gerekçesiyle görüşmelerden çekildiği belirtilerek transferin iptal edilmesinin asıl nedeninin bu olduğu savunuldu.

HUKUKİ SÜREÇ MESAJI

Napoli yönetimi, kulübün haklarını korumak amacıyla hukuki adımlar atabileceklerini de duyurdu.

Böylece geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık geçiren Jesper Lindström'ün Bundesliga'ya dönüşü de şimdilik gerçekleşmemiş oldu.