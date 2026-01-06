1991-2020 yılları arasındaki sonbahar sıcaklık ortalaması 15,3 derece olarak ölçülürken, 2024 yılı sonbaharındaki ortalama sıcaklık 1,4 derecelik artışla 16,7 dereceye yükseldi. Bu artışla birlikte 2024 sonbaharı, 1970'ten bu yana en sıcak sekizinci sonbahar mevsimi oldu.
Son 55 yılda yaşanmayan yaşandı... Türkiye Sonbahar'da kavruldu
Türkiye genelinde 2024 yılı sonbahar mevsimi, son yarım asrın en sıcak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye bu yıl son 55 yılın en sıcak 8. sonbahar mevsimini yaşadı.
Son 55 yılın en sıcak sonbaharı 19,3 derece ile 2023 yılında yaşanırken, en soğuk sonbahar ise 12,5 derece ile 2011 yılında kaydedilmişti.
BÖLGELERE GÖRE SICAKLIK ANALİZİ
Mevsimsel bazda yapılan değerlendirmelerde, sıcaklıkların Marmara Bölgesi'nin genelinde, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde olduğu gözlendi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıklar tüm merkezlerde normallerinin üzerinde gerçekleşti.
EKSTREM SICAKLIK DEĞERLERİ KAYDEDİLDİ
Sonbahar mevsiminde en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,8 derece ile Erzurum'da ölçülürken, en yüksek sıcaklık 41,5 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sonbahar aylarındaki sıcaklık değişimleri şu şekilde yansıdı:
"Eylül ayında ortalama sıcaklıklar; Bilecik, Akhisar, Manisa, Ödemiş, Selçuk, Dikili, Menderes, Seferihisar, Kuşadası, Aydın, Nazilli, Denizli, Çine, Muğla, Milas, Yatağan, Bodrum, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Demre, Finike, Kaş, Gazipaşa, Alanya, Anamur, Erdemli, Silifke, Mut, Kırıkkale, Kırşehir, Ankara, Sivrihisar, Çankırı, Konya, Beyşehir, Karaman, Karapınar, Ulukışla, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gemerek, Sivas, Amasya, Zonguldak, İnebolu, Bartın, Sinop, Boyabat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Şebinkarahisar, Iğdır, Hakkari, Yüksekova, Adıyaman, Kilis, Gaziantep çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir."
"Ekim ayında ortalama sıcaklıklar; yurdun genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; Karaman, Silifke, Anamur, Mut, Erdemli, Çamlıyayla, Kahramanmaraş, Elbistan, Afşin, Göksun, Antakya, İskenderun, Samandağ, Kırıkhan, Yayladağı, Dörtyol, Reyhanlı, Osmaniye, Kadirli, Kozan, İmamoğlu, Karaisalı, Yumurtalık, Karataş, Ceyhan, Adana çevrelerinde mevsim normalleri civarında kaydedilmiştir."
"Kasım ayında ise ortalama sıcaklıklar; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu’nun batısı ve kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında; Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda ise mevsim normallerinin üzerinde ölçülmüştür."