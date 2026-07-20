KUPALARA AMBARGO KOYDU
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, son yıllarda uluslararası turnuvalarda istikrarlı performansıyla dikkat çekti. İspanyol futbolu, A Milli Takım ve alt yaş kategorilerinde elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.
SON 5 YILDAKİ BAŞARILARI
2021 UEFA Uluslar Ligi Finalisti
2023 UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu
EURO 2024 Şampiyonu
2025 UEFA Uluslar Ligi Finalisti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Şampiyonu
2026 U19 Avrupa Şampiyonu
2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu
38 MAÇTIR KAYBETMİYOR
2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i mağlup ederek kupaya uzanan İspanya, yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Bu seri, takım tarihinin en dikkat çekici başarılarından biri olarak kayıtlara geçti.