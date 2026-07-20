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Kaynak: Haber Merkezi

KUPALARA AMBARGO KOYDU

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, son yıllarda uluslararası turnuvalarda istikrarlı performansıyla dikkat çekti. İspanyol futbolu, A Milli Takım ve alt yaş kategorilerinde elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi.

SON 5 YILDAKİ BAŞARILARI

2021 UEFA Uluslar Ligi Finalisti

2023 UEFA Uluslar Ligi Şampiyonu

EURO 2024 Şampiyonu

2025 UEFA Uluslar Ligi Finalisti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Şampiyonu

2026 U19 Avrupa Şampiyonu

2026 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu

38 MAÇTIR KAYBETMİYOR

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i mağlup ederek kupaya uzanan İspanya, yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. Bu seri, takım tarihinin en dikkat çekici başarılarından biri olarak kayıtlara geçti.