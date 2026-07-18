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Kaynak: AA

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 16 kişi yaşamını yitirirken 60 kişi yaralandı.

Öte yandan daha önceki saldırılarda yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirmişti.

Enkaz alanlarında yürütülen arama çalışmaları esnasında 2 kişinin cenazesine ulaşıldı.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 144’e, yaralı sayısı 3 bin 703’e geldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı ise 73 bin 269’a, yaralı sayısı 173 bin 811’e çıktı.