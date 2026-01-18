Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda hafta başından bu yana etkisini artıran yoğun kar yağışı, yerleşim alanlarını kısa sürede beyaza bürüdü. Şiddetli kar fırtınası nedeniyle birçok kara yolu ulaşıma kapandı.

BAŞKENTTE ACİL DURUM DEVAM EDİYOR

Kamçatka bölgesinin başkenti Petropavlovsk-Kamçatskiy’de kar yağışı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ilan edilen acil durum uygulaması sürdürülüyor.

Kentte toplu ulaşım geçici olarak durdurulurken, şehir genelinde günlük yaşam büyük ölçüde aksadı.

ULUSAL MUHAFIZLAR SAHAYA İNDİ

Ulaşımın durma noktasına geldiği kentte, Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) personelinin görevlendirildiği ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına destek verdiği bildirildi. Özellikle sağlık ve acil ihtiyaçlara erişim konusunda öncelik sağlanıyor.

OKULLARDA EĞİTİME ARA, UZAKTAN ÇALIŞMA UYGULAMASI

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirdeki okullarda eğitime ara verildiğini, birçok kamu kurumu ve özel işletmenin ise uzaktan çalışma sistemine geçtiğini açıkladı.

KAR ALTINDA KALAN EVLERE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kurtarma ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü ve kar altında kalan evlerdeki vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba harcandığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bina ve araçların büyük bölümünün kar altında kaldığı görüldü.

KAR KALINLIĞI 1,5 METREYE ULAŞTI

Rusya’daki “Fobos” Hava Durumu Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kamçatka’da kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve yağışın devam etmesi halinde bu seviyenin daha da artabileceği bildirildi. Yetkililer, bölgede son 30 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığına dikkat çekti.