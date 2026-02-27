Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından 26 Şubat saat 06.00 ile 27 Şubat saat 06.00 arasındaki son 24 saate dair Türkiye genelinde en çok yağış alan bölgelerin verileri paylaşıldı. Listenin ilk sıralarında Karadeniz illeri yer alırken, metrekareye düşen yağış miktarları dikkat çekti.

İşte Türkiye’nin yağış haritasında öne çıkan o noktalar:

1 Ordu / Perşembe Ekinciler Mahallesi 162,5 mm

2 Samsun / Salıpazarı Suluca Mahallesi 151,6 mm

3 Samsun / Salıpazarı Düzdağ Yaylaköy 100+ mm

ORDU’DA SAĞANAK GİTTİ KAR GELDİ

Ordu genelinde bir süredir devam eden kurak hava, yerini şiddetli yağışlara bıraktı. Perşembe ilçesinde rekor kıran yağışların yanı sıra, Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini hissettiriyor. İki gündür aralıksız süren yağışlı hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarında da sert düşüş yaşandı.

Şehir merkezinde termometreler 4 dereceye kadar geriledi.