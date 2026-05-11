Amerikalı yazar Madeline Miller’ın kaleminden çıkan ve 2018 yılında raflardaki yerini alan "Ben, Kirke" (Circe), listenin en tepesine yerleşti. Yunan mitolojisinin derinliklerine modern ve etkileyici bir bakış sunan eser, okurlardan tam not alarak son on yılın en iyi fantastik romanı unvanını kazandı.

BAŞARININ RAKAMLARLA İFADESİ

Kitabın bu büyük başarısı rastlantı değil; arkasında devasa bir etkileşim gücü bulunuyor. İşte o dikkat çekici veriler:

Puan Ortalaması: 5 üzerinden 4,22 yıldız.

Toplam Oylama: Yaklaşık 1,4 milyon kullanıcı tarafından puanlandı.

Yorum Sayısı: 140 binden fazla incelemeyle hakkında en çok konuşulan kitaplardan biri oldu.

SÜRGÜN BİR TANRIÇANIN DİRENİŞ ÖYKÜSÜ

Yunan mitolojisinde korkulan bir büyücü ve cadı olarak tasvir edilen Kirke’nin hikayesi, Miller'ın anlatımıyla bambaşka bir derinlik kazanıyor. Zeus tarafından ıssız bir adaya sürgün edilen ve burada hem yalnızlıkla hem de tanrıların gazabıyla mücadele eden Kirke'nin bu içsel yolculuğu, okuyucuları büyülemeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere eser, yayımlandığı yıl olan 2018'de de Goodreads tarafından "Yılın En İyi Fantastik Romanı" seçilerek başarısını kanıtlamıştı.

LİSTE NASIL ŞEKİLLENDİ?

Bu özel sıralama hazırlanırken Goodreads belli bir standart gözeterek şu kriterleri baz aldı:

Zaman Aralığı: 2017 yılından günümüze kadar yayımlanmış olması.

Popülerlik: Kullanıcı kütüphanelerinde en yüksek bulunma oranına sahip olması.

Kalite Barajı: 3,5 yıldız ve üzeri bir puan ortalamasına sahip olması.

Görünen o ki, Kirke’nin büyüleri yalnızca Olimpos’u değil, modern okuyucuları da etkisi altına almış durumda!